Главком ВСУ Залужный поделился с главой ОКНШ США Брауном опасениями о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ Валерий Залужный поделился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном опасениями по поводу непростой ситуации на фронте. Подробности разговора Залужный опубликовал в своем телеграм-канале.

Он рассказал Брауну о реальной обстановке на передовой, назвала очень трудным, но пока контролируемым положение на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.

Обсудили планы на зиму, неотложные нужды ВСУ. Залужный просит снаряды, средства ПВО и беспилотники.