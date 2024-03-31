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Глава Минобороны сообщил о потерях: цифры шокируют

Глава Минобороны сообщил о потерях: цифры шокируют

РИА

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл информацию о значительных потерях украинских вооруженных сил в ходе текущей военной операции. На заседании коллегии Минобороны, Шойгу сообщил, что украинская сторона потеряла свыше 444 тысяч военнослужащих.

Он подчеркнул непрерывные действия российских войск, направленные на ослабление боеспособности украинских сил, что привело к значительному снижению их боевой готовности. Шойгу также отметил значительные повседневные потери украинской стороны как в личном составе, так и в технике.

Особое внимание министр уделил успехам российских военных на различных направлениях, включая контроль над стратегическими объектами и успешные операции на фронте. Он подчеркнул продолжение поставленных задач перед вооруженными силами, акцентируя внимание на целях операции и их достижении.

В заключение, Шойгу подчеркнул решимость российских вооруженных сил продолжать активные действия, несмотря на попытки украинской стороны стабилизировать ситуацию на фронте после неудачных контрнаступлений.

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