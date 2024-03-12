Глава Минобороны Шойгу подписан приказ, касающийся мобилизации и военного положения
GLOBAL LOOK PRESS
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обнародовал обновленный перечень медицинских состояний, ставящих под сомнение пригодность граждан к службе по контракту во время мобилизации или при действии военного положения.
В этот перечень внесены такие медицинские диагнозы, как:
- ВИЧ-инфекция;
- Гепатит типа В;
- Гепатит типа С;
- Туберкулез в активной фазе;
- Инсулинозависимый сахарный диабет;
- Нарушения психики и поведения вследствие использования наркотических средств;
- Астма бронхиальная умеренной степени;
- Односторонняя непатологическая почечная недостаточность;
- Слабо выраженные постинсультные состояния.
Заболевания исключают возможность службы, поскольку могут серьезно влиять на выполнение воинских обязанностей в условиях повышенной требовательности. Примером могут служить ВИЧ и гепатиты, которые увеличивают риск инфекционной угрозы в коллективе. Психические расстройства и последствия инсультов могут уменьшить эффективность исключительно важных действий в критических ситуациях.
Цель разработки и публикации списка – гарантировать надлежащую готовность и безопасность военнослужащих в периоды мобилизации или военного режима.
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