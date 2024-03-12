Глава Минобороны Шойгу подписан приказ, касающийся мобилизации и военного положения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обнародовал обновленный перечень медицинских состояний, ставящих под сомнение пригодность граждан к службе по контракту во время мобилизации или при действии военного положения.

В этот перечень внесены такие медицинские диагнозы, как:

ВИЧ-инфекция;

Гепатит типа В;

Гепатит типа С;

Туберкулез в активной фазе;

Инсулинозависимый сахарный диабет;

Нарушения психики и поведения вследствие использования наркотических средств;

Астма бронхиальная умеренной степени;

Односторонняя непатологическая почечная недостаточность;

Слабо выраженные постинсультные состояния.

Заболевания исключают возможность службы, поскольку могут серьезно влиять на выполнение воинских обязанностей в условиях повышенной требовательности. Примером могут служить ВИЧ и гепатиты, которые увеличивают риск инфекционной угрозы в коллективе. Психические расстройства и последствия инсультов могут уменьшить эффективность исключительно важных действий в критических ситуациях.

Цель разработки и публикации списка – гарантировать надлежащую готовность и безопасность военнослужащих в периоды мобилизации или военного режима.