Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл информацию о значительных потерях украинских вооруженных сил во время текущей военной операции. На заседании коллегии Министерства обороны, Шойгу заявил, что украинская сторона понесла более чем 444 тысячи потерь среди своих военнослужащих.

Он подчеркнул активные действия российских вооруженных сил, направленные на ослабление боеспособности украинских вооруженных сил, что привело к заметному снижению их боевой готовности. Шойгу также отметил значительные повседневные потери украинской стороны как среди личного состава, так и среди техники.

Особое внимание министр уделил успехам российских военных в различных направлениях, включая контроль над стратегическими объектами и успешные операции на фронте. Он подчеркнул продолжение выполнения поставленных задач перед вооруженными силами, подчеркивая важность достижения целей операции.

В заключение, Шойгу подчеркнул решимость российских вооруженных сил продолжать активные действия, несмотря на попытки украинской стороны стабилизировать обстановку на фронте после неудачных контрнаступлений.