Новости России
· Артем Акчурин

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о потерях: цифры шокируют

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о потерях: цифры шокируют

ura.news

Подписаться в Telegram

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл информацию о значительных потерях украинских вооруженных сил во время текущей военной операции. На заседании коллегии Министерства обороны, Шойгу заявил, что украинская сторона понесла более чем 444 тысячи потерь среди своих военнослужащих.

Он подчеркнул активные действия российских вооруженных сил, направленные на ослабление боеспособности украинских вооруженных сил, что привело к заметному снижению их боевой готовности. Шойгу также отметил значительные повседневные потери украинской стороны как среди личного состава, так и среди техники.

Особое внимание министр уделил успехам российских военных в различных направлениях, включая контроль над стратегическими объектами и успешные операции на фронте. Он подчеркнул продолжение выполнения поставленных задач перед вооруженными силами, подчеркивая важность достижения целей операции.

В заключение, Шойгу подчеркнул решимость российских вооруженных сил продолжать активные действия, несмотря на попытки украинской стороны стабилизировать обстановку на фронте после неудачных контрнаступлений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

5 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

обработка ванны от плесени и грибка цена

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

венецианская штукатурка под мрамор в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

8 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
8 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Интересное в Казани

5 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

Новости Татарстана

7 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

8 часов назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
7 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

9 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности
Интересное в Казани
6 дней назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности