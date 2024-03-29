Министр обороны России Сергей Шойгу опроверг необходимость проведения дополнительной мобилизации для создания так называемой буферной зоны на территории Украины.

В предыдущих заявлениях, президент РФ Владимир Путин упоминал возможность формирования такой зоны как меры предосторожности, чтобы предотвратить возможные атаки на российскую территорию, особенно с использованием вооружений иностранного производства.

Однако Шойгу категорически отверг эти предположения, назвав их абсурдными. Позиция пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова также была уточнена: цель буферной зоны – защита инфраструктуры и населения российских приграничных областей от возможных агрессивных действий. Эта мера предполагалась как способ обеспечения безопасности граждан, живущих вблизи границы с Украиной.