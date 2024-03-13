Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, освобождающих граждан от обязанностей по контрактной службе в периоды мобилизационных мероприятий или военного положения.

В этот список включены заболевания, такие как ВИЧ, гепатиты типа В и С, активные формы туберкулеза, тип 1 сахарного диабета, определенные виды психических нарушений, особенно те, что связаны с наркотической зависимостью, бронхиальная астма средней степени тяжести, состояние после удаления одной почки при функционирующей второй, а также некритические последствия инсульта.

Целью данных профилактических мер является обеспечение того, чтобы индивиды с упомянутыми медицинскими проблемами не были задействованы в военных операциях, тем самым минимизируя потенциальные угрозы для их собственного здоровья и безопасности окружающих.

Важно подчеркнуть, что присутствие таких болезней, как ВИЧ или гепатит, у лиц в армии может увеличить риски, связанные с контактом с биологическими жидкостями. Наряду с этим, психические нарушения или последствия инсульта могут ограничить способность военнослужащих эффективно выполнять задания, требующие интенсивной фокусировки и физической активности.