Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, касающийся мобилизации и военного положения

Сергей Шойгу, руководитель Минобороны России, обозначил четкие медицинские границы для граждан, желающих служить по контракту во время мобилизации или военного положения.

Опубликованный документ, доступ к которому находится на официальном сайте министерства, детализирует заболевания, исключающие возможность службы.

Среди ключевых медицинских ограничений указаны ВИЧ, гепатиты В и С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет 1 типа, а также серьезные психические и поведенческие нарушения, связанные с приемом психоактивных веществ. Также в список вошли заболевания, такие как средней степени тяжести бронхиальная астма, односторонняя почечная недостаточность при сохраненной функции второй почки и последствия перенесенных инсультов, которые не приводят к значительному снижению функциональности.

Эти критерии являются частью усилий Минобороны по стандартизации процесса отбора кандидатов, обеспечивая, что только физически и психически здоровые граждане будут привлекаться к службе в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркивая стремление к эффективности и профессионализму в рядах вооруженных сил.