Новости России
· Ульяна Сенько

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, касающийся мобилизации и военного положения

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, касающийся мобилизации и военного положения

vrubcovske.ru

Подписаться в Telegram

Сергей Шойгу, руководитель Минобороны России, обозначил четкие медицинские границы для граждан, желающих служить по контракту во время мобилизации или военного положения.

Опубликованный документ, доступ к которому находится на официальном сайте министерства, детализирует заболевания, исключающие возможность службы.

Среди ключевых медицинских ограничений указаны ВИЧ, гепатиты В и С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет 1 типа, а также серьезные психические и поведенческие нарушения, связанные с приемом психоактивных веществ. Также в список вошли заболевания, такие как средней степени тяжести бронхиальная астма, односторонняя почечная недостаточность при сохраненной функции второй почки и последствия перенесенных инсультов, которые не приводят к значительному снижению функциональности.

Эти критерии являются частью усилий Минобороны по стандартизации процесса отбора кандидатов, обеспечивая, что только физически и психически здоровые граждане будут привлекаться к службе в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркивая стремление к эффективности и профессионализму в рядах вооруженных сил.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

как называется когда травят тараканов

Новости Татарстана

день назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

покраска волос шатуш в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников

Новости Татарстана

9 часов назад

За убийства и оборот оружия осудят членов ОПГ в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи

Новости Татарстана

день назад

Учителем года в Казани стал 30-летний преподаватель физики
Лонгриды
день назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

56 минут назад

Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм»

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

Новости Казани

час назад

В РЖД указали сроки строительства ВСМ «Москва – Казань»

Новости Казани

час назад

Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
7 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин взял под контроль падение снега с крыши школы в Татарстане

Новости Татарстана

6 часов назад

«Я себе такое никогда не позволю!»: казанский тату-мастер возразил известному блогеру в шоу «Это нормально?»

Новости Татарстана

6 часов назад

В 8 регионах России пройдет футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»
Секреты короны: что приносят женские конкурсы кроме победы
Интересное в Казани
4 дня назад

Секреты короны: что приносят женские конкурсы кроме победы