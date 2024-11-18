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Глава Минобороны РФ Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

Министр обороны России Андрей Белоусов официаль...

council.gov.ru

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Министр обороны России Андрей Белоусов официально утвердил проведение осеннего призыва на срочную военную службу.

Документ, подписанный на основании указа президента Владимира Путина от 30 сентября 2024 года (No 822), регулирует как процесс набора новых призывников, так и увольнение тех, кто уже завершает свою службу.

Основные параметры осеннего призыва

С 1 октября в России стартовала масштабная кампания по призыву, которая продлится до 31 декабря. За этот период на службу будут отправлены 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Все призывники пройдут обучение в специализированных центрах, после чего их распределят по различным подразделениям Вооруженных сил.

Срок службы остается без изменений

На фоне слухов о возможных изменениях в сроках службы, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заверил, что никаких изменений не будет. Призывники, как и прежде, будут проходить службу в течение 12 месяцев. Это заявление стало важным для снижения напряженности среди молодежи и их семей.

Почему осенний призыв важен?

Осенняя кампания — ключевой этап для обеспечения армии новыми кадрами, необходимыми для поддержания обороноспособности страны. Молодые призывники проходят базовую подготовку и становятся частью системы, которая гарантирует защиту национальных интересов. Кампания 2024 года также демонстрирует стабильность планов и прозрачность процедур.

Приказ Андрея Белоусова подтверждает последовательность действий российского военного ведомства. Прозрачность кампании, сохранение привычных сроков службы и четко выстроенная система обучения призывников укрепляют доверие граждан к процессу. Осенний призыв 2024 года станет важным вкладом в развитие и боеспособность российской армии.

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