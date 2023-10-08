Глава Минобороны раскрыл сколько человек отправили в зону СВО в 2023 году: сформированы 9 резервных полков

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании девяти резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине.



"Согласно решению Генерального штаба, мы сформировали резервные полки для каждой группировки. На данный момент у нас функционируют девять резервных полков, которые находятся в процессе подготовки, и регулярно пополняются", - сообщил Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.











"Нам удалось привлечь 38 000 добровольцев. Все они являются мотивированными и готовыми выполнять боевые задачи. Некоторые из них уже имеют опыт боевых действий, поскольку многие добровольцы возвращаются на второй контракт после успешного выполнения полугодичной службы. И есть те, кто возвращается уже в третий раз", - подчеркнул министр обороны РФ.

3 октября на селекторном совещании в Москве Шойгу также рассказал, что более 335 000 человек в 2023 году присоединились к службе по контракту и волонтерским формированиям.