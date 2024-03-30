Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о значительных потерях украинских вооруженных сил в ходе военной операции. На заседании коллегии Минобороны он упомянул, что украинская сторона потеряла более 444 тысяч военных. Шойгу подчеркнул непрерывные действия российских войск, направленные на ослабление боеспособности противника, что привело к уменьшению их боевого потенциала.

Он также отметил значительные ежедневные потери украинцев как в личном составе, так и в военной технике. Министр выразил уверенность в успехах российских военных на различных фронтах и подчеркнул необходимость достижения поставленных задач. В заключение он подчеркнул готовность российских вооруженных сил продолжать активные действия, игнорируя попытки украинской стороны стабилизировать обстановку после неудачных контрнаступлений.