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Глава Минобороны Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

В октябре текущего года начался новый этап воен...

мсп.рф

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В октябре текущего года начался новый этап военного призыва в Российской Федерации, утвержденный министром обороны Андреем Белоусовым.

Это решение было принято в соответствии с указом президента страны и охватывает период с октября по декабрь текущего года.

Детали приказа министра обороны

По информации ТАСС, приказ министра обороны не только задает рамки призыва, но и регулирует процесс увольнения уже служащих военнослужащих. В текущем году под призыв попадут 133 000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые не числятся в запасе.

Сохранение сроков службы

Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, подтвердил, что срок службы по призыву останется прежним. Это заявление подчеркивает намерение военного ведомства поддерживать консистенцию и предсказуемость в вопросах военной службы.

Процесс и цели призывной кампании

Осенняя призывная кампания, которая началась 1 октября и продлится до конца декабря, играет важную роль в поддержании боеготовности и обновлении личного состава Вооруженных сил России. Организация призыва проводится на высоком уровне с учетом всех законодательных и организационных стандартов, что обеспечивает эффективность и порядок в проведении мероприятий.

Значение призыва для национальной безопасности

Инициатива министра обороны и указ президента подчеркивают важность выполнения гражданских обязанностей и вклад каждого призванного в обеспечение безопасности страны. Эти действия отражают стратегический подход к укреплению оборонной мощи России в текущем международном контексте.

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