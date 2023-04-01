Глава Минцифры РФ Шадаев объяснил, правда ли изменения на "Госуслугах" связаны с готовящейся мобилизацией

Изменения, которые вступили в силу на портале "Госуслуги", в частности запрет на удаление учетной записи, не связаны ни с какой готовящейся якобы мобилизацией в РФ. Об этом проинформировал руководитель Минцифры Максут Шадаев.

"Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов", - написал министр в одном из профильных IT-чатов в Telegram.

Слухи о грядущей и чуть ли не всеобщей мобилизации появились накануне из-за того, что пропала возможность удалить учетную запись на "Госуслугах".

В Минцифры поясняют, что действительно отключили эту функцию, но не для того, чтобы никто от призыва не спрятался, а для того, чтобы уменьшить количество участившихся случаев взломов личных кабинетов пользователей, отмечает ТАСС.

