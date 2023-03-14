Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться новой мобилизации, даже если они не умеют держать оружие
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет", — написал политик.
Кадыров заявил о гордости добровольцами, которые приезжают в университет спецназа, где их обучают и выдают нужную амуницию. По его словам, Минобороны РФ обеспечивает всех военнослужащих необходимым комплектом оружия и боеприпасов. Политик назвал настоящими мужчинами тех, кто не жалуется, а "заставляет жаловаться натовских наемников".