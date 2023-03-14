Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться новой мобилизации, даже если они не умеют держать оружие

Глава Чечни Кадыров призвал граждан РФ не бояться мобилизации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет", — написал политик.

Кадыров заявил о гордости добровольцами, которые приезжают в университет спецназа, где их обучают и выдают нужную амуницию. По его словам, Минобороны РФ обеспечивает всех военнослужащих необходимым комплектом оружия и боеприпасов. Политик назвал настоящими мужчинами тех, кто не жалуется, а "заставляет жаловаться натовских наемников".

