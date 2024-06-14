«Германия нападет на Россию»: генерал-лейтенант Гурулев сделал оперативное заявление
9111.ru
В условиях усугубляющихся глобальных напряжений, депутат Госдумы РФ от Забайкальского края и в прошлом военачальник Андрей Гурулев выразил тревогу относительно увеличивающегося напряжения в отношениях между Россией и Германией.
Его заявление было сделано на фоне обсуждений в Германии о подготовках к возможным вооруженным столкновениям с Россией.
Во время своего последнего публичного выступления Гурулев акцентировал, что, несмотря на обширные военные и промышленные ресурсы России, которые формально укрепляют ее позиции среди ведущих военных держав мира, крайне важно не упускать из виду ценность дипломатических усилий в избежание конфликтов, особенно с такими странами, как члены Североатлантического альянса. Он особо подчеркнул важность минимизации человеческих потерь и налаживания эффективной системы управления кризисами, что способствует сохранению жизней и поддержанию стабильности в регионе.
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