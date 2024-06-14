В условиях усугубляющихся глобальных напряжений, депутат Госдумы РФ от Забайкальского края и в прошлом военачальник Андрей Гурулев выразил тревогу относительно увеличивающегося напряжения в отношениях между Россией и Германией.

Его заявление было сделано на фоне обсуждений в Германии о подготовках к возможным вооруженным столкновениям с Россией.

Во время своего последнего публичного выступления Гурулев акцентировал, что, несмотря на обширные военные и промышленные ресурсы России, которые формально укрепляют ее позиции среди ведущих военных держав мира, крайне важно не упускать из виду ценность дипломатических усилий в избежание конфликтов, особенно с такими странами, как члены Североатлантического альянса. Он особо подчеркнул важность минимизации человеческих потерь и налаживания эффективной системы управления кризисами, что способствует сохранению жизней и поддержанию стабильности в регионе.