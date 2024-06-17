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«Германия нападет на Россию»: депутат Госдумы Гурулев сделал оперативное заявление

Андрей Гурулев, представитель Забайкальского края в Госдуме РФ и бывший военный начальник, недавно выразил свои опасения относительно усиливающегося напряжения в отношениях между Российской Федерацией и Германией.

chita.ru

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Андрей Гурулев, представитель Забайкальского края в Госдуме РФ и бывший военный начальник, недавно выразил свои опасения относительно усиливающегося напряжения в отношениях между Российской Федерацией и Германией.

В ходе своего интервью для радиостанции «Говорит Москва», Гурулев обсудил текущую обстановку и подчеркнул необходимость усиленных дипломатических усилий для предотвращения возможных столкновений.

Гурулев подчеркнул, что даже учитывая значительные военные и промышленные ресурсы российского государства, важно прибегать к дипломатическим методам для разрешения международных конфликтов, особенно в отношениях с странами, входящими в НАТО. По его мнению, активное использование дипломатии является ключевым в укреплении глобальной стабильности и предотвращении вооруженных конфликтов.

Последние мировые события и усиление военной напряженности между ведущими державами делают заявления Гурулева особенно актуальными. Он выразил убеждение, что международное сообщество должно активнее искать пути разрешения конфликтов через дипломатию, а не военные действия, что поможет сохранить мировую стабильность и предотвратить возможные столкновения.

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