Андрей Гурулев, представитель Забайкальского края в Госдуме РФ и бывший военный начальник, недавно выразил свои опасения относительно усиливающегося напряжения в отношениях между Российской Федерацией и Германией.

В ходе своего интервью для радиостанции «Говорит Москва», Гурулев обсудил текущую обстановку и подчеркнул необходимость усиленных дипломатических усилий для предотвращения возможных столкновений.

Гурулев подчеркнул, что даже учитывая значительные военные и промышленные ресурсы российского государства, важно прибегать к дипломатическим методам для разрешения международных конфликтов, особенно в отношениях с странами, входящими в НАТО. По его мнению, активное использование дипломатии является ключевым в укреплении глобальной стабильности и предотвращении вооруженных конфликтов.

Последние мировые события и усиление военной напряженности между ведущими державами делают заявления Гурулева особенно актуальными. Он выразил убеждение, что международное сообщество должно активнее искать пути разрешения конфликтов через дипломатию, а не военные действия, что поможет сохранить мировую стабильность и предотвратить возможные столкновения.