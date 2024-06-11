Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы РФ и бывший военачальник, выразил серьёзные опасения относительно международной безопасности и предрек начало военных действий.

В своём выступлении он указал на растущую напряжённость в отношениях между Россией и Германией, подчеркнув необходимость стратегической подготовки.

Гурулев подчеркнул, что в Германии обсуждают подготовку к возможному конфликту с Россией, что, по его словам, указывает на серьёзность текущей геополитической обстановки. Он выразил уверенность в мощи российской армии и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявляя, что «на сегодняшний день сильнее нет никого».

Депутат подчеркнул важность дипломатических усилий для предотвращения возможного конфликта с НАТО и необходимости успешного завершения военных действий на Украине с минимальными потерями. Гурулев выразил мнение, что ключевым аспектом является не только поддержание военной мощи, но и разработка стратегий, которые помогут избежать широкомасштабного конфликта и сохранить жизни.