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«Германия готовится к войне с Россией»: генерал-лейтенант Гурулев сделал оперативное заявление

Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы РФ и бывший военачальник, выразил серьёзные опасения относительно международной безопасности и предрек начало военных действий Германии и России.

lyubimiigorod.ru

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Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы РФ и бывший военачальник, выразил серьёзные опасения относительно международной безопасности и предрек начало военных действий.

В своём выступлении он указал на растущую напряжённость в отношениях между Россией и Германией, подчеркнув необходимость стратегической подготовки.

Гурулев подчеркнул, что в Германии обсуждают подготовку к возможному конфликту с Россией, что, по его словам, указывает на серьёзность текущей геополитической обстановки. Он выразил уверенность в мощи российской армии и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявляя, что «на сегодняшний день сильнее нет никого».

Депутат подчеркнул важность дипломатических усилий для предотвращения возможного конфликта с НАТО и необходимости успешного завершения военных действий на Украине с минимальными потерями. Гурулев выразил мнение, что ключевым аспектом является не только поддержание военной мощи, но и разработка стратегий, которые помогут избежать широкомасштабного конфликта и сохранить жизни.

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