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«Германия готовится к войне с Россией»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал срочное заявление

В контексте усиливающихся международных напряжений, Андрей Гурулев, депутат Госдумы и бывший военный начальник, высказал обеспокоенность по поводу возрастающего напряжения в отношениях между Российской Федерацией и Германией.

dzen.ru

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В контексте усиливающихся международных напряжений, Андрей Гурулев, известный депутат Госдумы и бывший военный начальник, высказал обеспокоенность по поводу возрастающего напряжения в отношениях между Российской Федерацией и Германией.

В своем недавнем публичном выступлении депутат осветил обсуждения в Германии о подготовке к возможному вооруженному противостоянию с Российской Федерацией.

Бывший военачальник подчеркнул, что хотя Россия обладает значительными военными и промышленными ресурсами, что теоретически ставит ее в ряды ведущих военных держав мира, важно не упускать из виду значимость дипломатических инициатив для предотвращения конфликтов с западными странами, включая членов НАТО. Он акцентировал на важности снижения человеческих потерь и налаживания эффективного кризисного управления для сохранения жизней и обеспечения региональной стабильности.

Депутат выразил мнение о необходимости создания и реализации стратегий, способствующих не только укреплению военного потенциала, но и поддержанию мира и стабильности через дипломатические каналы. Гурулев призвал к продуманной политике в решении текущих и возможных будущих кризисов, подчеркивая важность предпринимаемых действий на всех уровнях государственного управления.

Это высказывание пришло в критический момент, когда мировое сообщество особенно внимательно следит за любыми признаками усиления военных конфликтов, особенно на фоне последних геополитических событий. Текущая ситуация подчеркивает необходимость в эффективной коммуникации и дипломатии для предотвращения широкомасштабных столкновений.

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