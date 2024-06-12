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«Германия готовится к войне с Россией»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал оперативное заявление

Андрей Гурулев, депутат Госдумы России и бывший военный руководитель, выступил с серьезным предупреждением о растущей напряженности в международных отношениях, особенно между Россией и Германией.

zabrab75.ru

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Андрей Гурулев, депутат Госдумы России и бывший военный руководитель, выступил с серьезным предупреждением о растущей напряженности в международных отношениях, особенно между Россией и Германией.

В своем последнем публичном выступлении Гурулев подчеркнул, что в Германии активно обсуждается подготовка к потенциальному вооруженному конфликту с Российской Федерацией, что свидетельствует о серьезности текущей геополитической обстановки.

Гурулев утверждал, что российская армия и оборонно-промышленный комплекс располагают значительными ресурсами и возможностями, утверждая, что ни одна страна в мире не может соперничать в силе с Россией. Тем не менее, он подчеркнул, что несмотря на такую уверенность, важно прилагать дипломатические усилия для избежания конфликта с Североатлантическим альянсом и акцентировал на необходимости минимизировать потери при завершении СВО.

Депутат также подчеркнул, что ключевым элементом в предотвращении широкомасштабного конфликта является разработка и реализация эффективных стратегий, которые не только поддерживают военную мощь, но и способствуют сохранению жизней и стабильности в регионе. Гурулев призвал к продуманному подходу в управлении текущими и потенциальными кризисами, что требует активных и обдуманных действий на всех уровнях власти.

Эти заявления приходят в критическое время, когда мировое сообщество остро реагирует на любые признаки эскалации вооруженных конфликтов, особенно в контексте недавних геополитических напряженностей.

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