Генштаб России сделал важное заявление о возможности второй волны мобилизации

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский, заявил о том, что в ближайшее время планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий не предусмотрено. Между тем, с 1 октября в России будет осуществляться осенний призыв на военную службу.

Цимлянский отметил, что Генеральный штаб не имеет намерения проводить дополнительные мобилизационные действия. В настоящий момент в России достаточно добровольцев и контрактников для выполнения всех поставленных задач.