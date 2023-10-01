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· Алина Алмакаева

Генштаб России сделал важное заявление о возможности второй волны мобилизации

Генштаб России сделал важное заявление о возможности второй волны мобилизации

9111.ru

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Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский, заявил о том, что в ближайшее время планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий не предусмотрено. Между тем, с 1 октября в России будет осуществляться осенний призыв на военную службу.

Цимлянский отметил, что Генеральный штаб не имеет намерения проводить дополнительные мобилизационные действия. В настоящий момент в России достаточно добровольцев и контрактников для выполнения всех поставленных задач.

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