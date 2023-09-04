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· Алина Алмакаева

Гениальный математик Сидик Афган рассчитал дату конца СВО

Гениальный математик Сидик Афган рассчитал дату конца СВО

nlo-mir.ru

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Необычайным явлением, возбуждающим воображение людей, всегда был человек-предсказатель Сидик Афган из Афганистана. Недавно он открыл миру свою новую пророческую весть, выведенную с помощью оригинального самостоятельного математического метода расчета вероятности предстоящих событий.


По словам Афгана, в 2025 году Соединенные Штаты Америки лишатся своего доминирующего положения, раздробившись на отдельные суверенные фрагменты штатов.
Распад, согласно его предсказанию, также ожидает Европейский союз, но это произойдет после 2027 года и будет продолжаться до 2032 года.


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