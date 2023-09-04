Гениальный математик Сидик Афган рассчитал дату конца СВО

Необычайным явлением, возбуждающим воображение людей, всегда был человек-предсказатель Сидик Афган из Афганистана. Недавно он открыл миру свою новую пророческую весть, выведенную с помощью оригинального самостоятельного математического метода расчета вероятности предстоящих событий.



По словам Афгана, в 2025 году Соединенные Штаты Америки лишатся своего доминирующего положения, раздробившись на отдельные суверенные фрагменты штатов.

Распад, согласно его предсказанию, также ожидает Европейский союз, но это произойдет после 2027 года и будет продолжаться до 2032 года.



