Ученый и математик Кваша подсчитал дату окончания спецоперации и сообщил, кто в ней одержит победу

Математик Григорий Кваша, которого считают гениальным, рассчитал, когда закончится СВО и кто из нее выйдет победителем, пишет "Спорт КП". Ученый аргументирует тем, что в мире все циклично, и любое событие подлежит математическому анализу и прогнозированию.

Проведя расчеты, Кваша пришел к выводу, что СВО закончится в 2025 году.

Россия пройдет период трудностей, но войдет в точку роста. Кваша считает, что именно РФ выйдет из украинского конфликта безусловным победителем.

"Россия сейчас переживает период империи, который продлится до 2053 года — кардинальных смен власти и революций не будет. Страна будет только присоединять новые территории", — рассказал ученый.

Что касается Европы и США, то расчеты для них не слишком благоприятные. Европейское и американское общества ждут тяжелые экономические потрясения. В 2029 году, считает Кваша, ЕС развалится, некоторые страны обанкротятся.