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Генерал-полковник Картаполов высказался о возможности мобилизации из-за роста численности армии

Президент России Владимир Путин 16 сентября 202...

uznayvse.ru

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Президент России Владимир Путин 16 сентября 2024 года подписал указ, который увеличивает численность Вооруженных сил страны до 2,389 млн человек, начиная с 1 декабря этого года. Это решение вызвало широкий резонанс и породило вопросы о возможной мобилизации.

Однако, как заявили представители Госдумы, новая волна мобилизации в связи с этим не планируется — армия будет пополняться исключительно контрактниками, сообщает RTVI.

Зачем увеличивается численность армии?

Увеличение численности российских Вооруженных сил связано с изменениями в международной обстановке, как на западных, так и на восточных рубежах страны. В Кремле заявили, что это мера обусловлена враждебной обстановкой на западе и нестабильностью на востоке, что требует дополнительных усилий по обеспечению безопасности государства. Одной из ключевых причин является расширение НАТО, что создает новые вызовы для обороны России.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что рост численности армии заложен в долгосрочные планы по совершенствованию Вооруженных сил России. По его словам, это необходимо для создания новых частей и соединений, которые будут реагировать на изменение ситуации у границ России.

Мобилизации не будет

На фоне объявленного увеличения численности армии многие россияне стали опасаться повторной мобилизации, подобной той, что проводилась ранее. Однако депутат Виктор Заварзин, член думского комитета по обороне, уверенно заявил, что мобилизации не потребуется. Он подчеркнул, что пополнение будет происходить исключительно за счет контрактников, которые добровольно вступают в ряды Вооруженных сил.

Эту позицию поддержал и Андрей Гурулев, другой член комитета по обороне. Он объяснил, что все новые подразделения будут формироваться из числа добровольцев-контрактников, что позволит обеспечить необходимые ресурсы для выполнения задач армии без необходимости проведения мобилизации.

Что это значит для россиян?

Для большинства россиян решение об увеличении численности армии не повлечет за собой изменений в повседневной жизни. Мобилизационные мероприятия проводиться не будут, а армия пополнится за счет тех, кто добровольно выбрал военную службу по контракту. Это важное отличие от прошлых мобилизационных кампаний, и оно подчеркивает стремление правительства сохранить стабильность в обществе и избегать принудительных мер.

Для армии же это шаг к модернизации и укреплению. Новые части и соединения позволят более эффективно отвечать на внешние угрозы, обеспечивая защиту интересов страны. Пополнение рядов за счет профессиональных военных также повышает боеспособность армии, так как контрактники проходят более тщательную подготовку и имеют более высокую мотивацию.

Увеличение численности Вооруженных сил России до 2,389 млн человек, запланированное на 1 декабря 2024 года, — это ответ на внешние вызовы и часть стратегического плана по совершенствованию армии. Как заявили представители Госдумы, никакой мобилизации в связи с этим не потребуется: армия будет пополняться исключительно за счет контрактников. Россияне могут быть спокойны, зная, что меры по укреплению обороноспособности страны будут осуществляться на добровольной основе, без введения дополнительных мобилизационных мер.

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