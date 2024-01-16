Генерал-полковник Картаполов объяснил, почему мобилизованных не вернут с СВО

Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне России, а также российский военачальник, объяснил россиянам, почему Власти РФ не планируют возвращать мобилизованных граждан домой, передает penzainform.ru.

Согласно словам Картаполова, Правительство Российской Федерации не считает необходимым распускать мобилизованных в 2022 году россиян, так как каждый военнообязанный гражданин нашей страны должен быть готов помогать своей Родине в любой момент и в любое время. По мнению генерала-полковника, слухи о демобилизации распускают недруги, которые хотят навредить нашему государству.

Вместе с тем российский военачальник заявил, что распускать уже подготовленных и обученных военнослужащих и набирать новых неопытных будет неразумным решением.