Генерал-полковник Картаполов объяснил, почему мобилизованные не вернутся с СВО

Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов высказался о том, что сообщения о возможной повторной мобилизации являются провокацией и выгодны противнику. Он подчеркнул, что нет необходимости в распуске военнообязанных, так как они готовы прийти и выполнить задачу по велению Родины, передает penzainform.ru.

Картаполов подчеркнул, что не существует на данный момент потребности в общенародной мобилизации, и такой необходимости не предвидится в ближайшем будущем. Распускать обученных мобилизованных, ставших профессионалами, и заменять их новыми, которых необходимо будет обучать заново, считается неразумным.

Депутат отметил, что именно такие слухи и сообщения о мобилизации выгодны противникам. Он подчеркнул важность поддержания высокого уровня готовности обученных мобилизованных граждан и их семей, поскольку они являются наиболее защищенными и готовыми к выполнению задач в интересах страны.