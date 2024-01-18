Генерал-полковник Картаполов назвал причину, по которой не будут распускать мобилизованных

Депутат Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне, высказал мнение о том, что распространение информации о возможной повторной мобилизации является выгодным для противников действием. По его словам, подобные утверждения являются «вбросами» со стороны противников, представляющими собой дезинформацию.

Он подчеркнул, что на данный момент нет необходимости в повторной всеобщей мобилизации, и что призыв военнообязанных граждан Российской Федерации является нормальной мерой, предусмотренной законодательством. Каждый военнообязанный гражданин, по его мнению, должен быть готов в любое время выполнять задачи, предложенные Родиной.

Картаполов также выразил уверенность в том, что на данный момент и в ближайшем будущем всеобщая мобилизация не потребуется. По его мнению, распускать обученных мобилизованных, которые стали профессионалами, и заменять их новыми людьми, требующими повторного обучения, является нецелесообразным шагом, передает penzainform.ru.