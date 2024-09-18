16 сентября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года численность Вооружённых сил России будет увеличена до 2,389 миллиона человек.

Это решение обусловлено изменениями в глобальной политической ситуации, включая расширение НАТО и нестабильность на восточных и западных границах страны. Однако представители комитета Госдумы по обороне заверили, что новая мобилизация не потребуется, сообщает rtvi.com.

Пополнение армии: акцент на контрактников

Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в разговоре с телеграм-каналом Shot отметил, что мобилизация не понадобится для реализации указа президента. По его словам, российская армия будет увеличиваться за счёт добровольцев, подписавших контракты. Это увеличение численности станет частью стратегии по усовершенствованию армии и её структуры.

«Армия будет расширяться исключительно благодаря контрактникам», — подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что расширение военной мощи вызвано изменениями в международной обстановке, в частности ростом НАТО, что обуславливает необходимость повышения обороноспособности.

Новые военные формирования

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев также поддержал слова Картаполова, указав, что увеличение численности армии необходимо для создания новых подразделений. Эти формирования будут созданы для выполнения военных операций и будут формироваться за счет добровольцев, заключающих контракты с Министерством обороны.

«Это не мобилизация, а ответ на потребность в новых частях и соединениях», — пояснил Гурулев.

Таким образом, власти делают акцент на том, что призыв резервистов или мобилизация не запланированы. Армия будет увеличиваться исключительно за счёт профессиональных военнослужащих, что является значительным шагом в укреплении её боеспособности.

Ситуация на границах России

Рост численности Вооружённых сил объясняется обострением международной обстановки, в том числе увеличением влияния НАТО и нестабильностью на восточных рубежах России. Кремль подчеркивает, что это решение направлено на усиление национальной безопасности в условиях растущих внешних угроз.

Мобилизация не предусмотрена

Убедительное подтверждение того, что увеличение численности Вооружённых сил не связано с мобилизацией, высказал Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне: он заявил, что не видит взаимосвязи между подписанным указом и возможной новой мобилизацией.

Эти заявления подтверждают, что власти сосредотачиваются на привлечении добровольцев-контрактников для комплектования новых формирований.

Расширение численности Вооружённых сил России до 2,389 миллиона человек является ответом на международные вызовы, прежде всего на расширение НАТО и нестабильность на границах. Власти уверяют, что мобилизация не потребуется, так как армия будет восполняться исключительно контрактниками и добровольцами. Это решение вписывается в стратегию модернизации и усиления обороноспособности страны, которая, по мнению депутатов Госдумы, позволит России успешно справляться с новыми вызовами и угрозами.