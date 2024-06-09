Генерал-лейтенант Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам: вот как он мотивировал свое предложение
Депутат Госдумы Андрей Гурулев выдвинул шокирующее предложение об использовании ядерного удара против Нидерландов, как средства давления на Европу.
Он утверждает, что это поможет добиться своих целей более эффективно, поскольку у нидерландского побережья сосредоточена значительная часть инфраструктуры, обеспечивающей углеводородное топливо для всей Европы. Это представляет собой высоко ценную цель для военных действий, которые, по мнению Гурулева, могут привести к необходимым изменениям в политике Европы.
В ходе телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, депутат подтвердил, что использование ядерного боеприпаса для достижения поставленной цели - обязательно.
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