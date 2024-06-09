Депутат Госдумы Андрей Гурулев выдвинул шокирующее предложение об использовании ядерного удара против Нидерландов, как средства давления на Европу.



Он утверждает, что это поможет добиться своих целей более эффективно, поскольку у нидерландского побережья сосредоточена значительная часть инфраструктуры, обеспечивающей углеводородное топливо для всей Европы. Это представляет собой высоко ценную цель для военных действий, которые, по мнению Гурулева, могут привести к необходимым изменениям в политике Европы.



В ходе телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, депутат подтвердил, что использование ядерного боеприпаса для достижения поставленной цели - обязательно.