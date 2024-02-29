Генерал-лейтенант Гурулев предсказал начало третьей мировой войны

Депутат Гурулев: «Нашу страну уже давно обложили со всех сторон».

В настоящее время по всему земному шару происходит ряд вооруженных столкновений между странами, в основном спорящими за территории. Исключением не является и Российская Федерация, которая по сей день находится в действующем конфликте с Украиной.

Депутат Госдумы и бывший военачальник генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил в интервью на телеканале «Царьград», что Россия была вынуждена начать Специальную военную операцию на Украине, так как Североатлантический альянс или страны НАТО хотят нанести вред суверенитету российского государства, подходя к его границам через разные страны, включая Казахстан, Беларусь, Украину и другие.

Более того, генерал-лейтенант отметил, что весь Мир в целом сегодня находится в стадии глобального вооруженного конфликта, и все склоки, действующие на данный момент, уже невозможно решить путем мирных переговоров и договоренностей. Именно поэтому, по мнению депутата, третья мировая война уже на пороге, так как точка невозврата пройдена.