Депутат Гурулев подчеркнул, что наша страна уже давно оказалась в окружении опасностей со всех сторон.

В настоящее время на всей планете происходит множество вооруженных столкновений между различными государствами, преимущественно из-за споров о территориях. Российская Федерация не является исключением, продолжая находиться в активном конфликте с Украиной.

В ходе интервью на телеканале «Царьград», депутат Госдумы и бывший военачальник генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Россия вынуждена была начать Специальную военную операцию на Украине в ответ на попытки Североатлантического альянса и стран НАТО подорвать суверенитет России, приближаясь к ее границам через различные страны, включая Казахстан, Беларусь, Украину и другие.

Он также отметил, что весь мир в настоящее время находится в глобальном состоянии вооруженного конфликта, и все текущие разногласия уже не могут быть разрешены мирными переговорами и соглашениями. По мнению депутата, это означает, что третья мировая война уже на пороге, поскольку точка невозврата пройдена.