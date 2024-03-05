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Генерал-лейтенант Гурулев предложил мобилизовать на СВО безработных

Генерал-лейтенант Гурулев предложил мобилизовать на СВО безработных

ptoday.ru

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Депутат Государственной думы Российской Федерации и бывший военачальник Андрей Гурулев выразил мнение, что безработные россияне должны отправиться на военную службу в зону СВО на Украине.

Генерал-лейтенант Гурулев предложил провести дополнительную мобилизацию среди неработающего населения мужского пола России. Согласно мнению депутата, бездельничанье вышеназванного слоя населения страны препятствует достижению задач и целей Специальной военной операции. Безработные мужчины состоят на биржах труда и ничем не занимаются, не приносят пользу своей стране, считает Андрей Гурулев.

Вместе с тем бывший военачальник утверждает, что развитию Российской Федерации мешают алкозависимые россияне, также не имеющих постоянной работы.

Добавим, что депутаты ГД России заявляют, что второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет никакой необходимости, сообщает новостной портал «Пруфы».

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