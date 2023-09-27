Генерал-лейтенант Гурулев озвучил идею о мобилизации в прямом эфире. Кого коснется?
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Российский депутат ГД, генерал Андрей Гурулев снова заставил россиян понервничать очередным заявлением относительно возможной мобилизации в стране. На этот раз заявление сделано им публично, в прямом эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.
По словам генерала, есть категория россиян, которых вполне можно приглашать в военкоматы повестками для отправки на фронт.
Безработные, считает он, "трутнями сидят на бирже труда".
"Мне говорят: "Давайте мобилизацию проведём!". Да, давайте. Вон на бирже труда все стоят, кто безработные… Кто мешает?" - спросил генерал.
Россияне увидели в этом прямой намек - безработными займутся вплотную. Идея нашла неожиданную поддержку в соцсетях: многие считают, что депутат прав, и безработные экономически бесполезны для страны, так пусть будут полезны хоть на фронте, тем более, что при их мобилизации страна совершенно точно ничего не потеряет.