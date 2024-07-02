Андрей Гурулев, депутат из Комитета Госдумы по обороне, предоставил ключевую информацию о ситуации с гражданами, отправленными в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации.

По его словам, возврат этих граждан домой будет возможен только после официального объявления о демобилизации.

Подробно объясняя условия службы, Гурулев уточнил, что мобилизованные лица находятся наравне с контрактниками и должны продолжать службу до момента, когда будет издан соответствующий указ. «Возвращение домой станет возможным после официального указа о демобилизации», — подчеркнул он.

Информация о начале частичной мобилизации была официально подтверждена 21 сентября 2022 года президентом Владимиром Путиным, когда было объявлено о планах призыва около 300 тысяч резервистов. К началу ноября того же года, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, эти планы были полностью выполнены.

Дополнительные данные о укреплении вооруженных сил России предоставил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, указав, что с января по август 2023 года в армию по контракту было принято более 231 тысячи человек.

Эти меры отражают продолжающиеся усилия по обеспечению оборонной способности страны и устанавливают четкие критерии для мобилизованных граждан в отношении их обязанностей и перспектив возвращения, сообщает «Парламентская газета».