В рамках телевизионной программы «Воскресный вечер», ведущим которой является Владимир Соловьев, депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев выразил мнение о возможности проведения ядерной атаки против Нидерландов.

По его словам, причиной такого действия могла бы стать значительная концентрация европейской углеводородной инфраструктуры на территории Нидерландов, что делает эту зону стратегически значимой целью.

Гурулев утверждает, что такой удар мог бы критически повлиять на экономическую стабильность Европы. В ходе беседы Соловьев задал вопрос о том, предполагается ли использование именно ядерного оружия, на что депутат дал положительный ответ.

Депутат также сделал ссылку на недавние маневры нестратегических ядерных сил в России, отметив, что вооружение включает в себя различные типы боеприпасов с ядерными боевыми частями. Он напомнил, что согласно военной доктрине России, использование ядерного арсенала возможно в случае угрозы национальной территориальной целостности.