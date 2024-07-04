Генерал-лейтенант Андрей Гурулев объяснил, когда мобилизованные смогут вернуться домой с СВО

Депутат Госдумы и бывший военачальник Андрей Гурулев разъяснил процедуру возвращения домой россиян, принимающих участие в Специальной военной операции на Украине.

Права мобилизованных = правам контрактников

Депутат Андрей Гурулев подчеркнул, что права призванных по время мобилизации граждан приравниваются к правам служащих в рядах ВС РФ, заключивших контракт. Это означает, что их служба продлится до официального объявления демобилизации.

Возвращение домой – только после официального решения

Гурулев однозначно заявил, что возвращение домой возможно исключительно после официального объявления о демобилизации. Он акцентировал внимание на том, что соблюдение установленной процедуры является строгим и обязательным.

Информация, предоставленная Гурулевым и опубликованная в «Парламентской газете», имеет огромное значение для мобилизованных граждан и их семей. Она позволяет им рассчитывать на своевременное и корректное проведение демобилизации после официального решения властей.