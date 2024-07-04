Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев объяснил, когда мобилизованные смогут вернуться домой с СВО

Депутат Госдумы и бывший военачальник Андрей Гурулев разъяснил процедуру возвращения домой россиян, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

carposting.ru

Подписаться в Telegram

Депутат Госдумы и бывший военачальник Андрей Гурулев разъяснил процедуру возвращения домой россиян, принимающих участие в Специальной военной операции на Украине.

Права мобилизованных = правам контрактников

Депутат Андрей Гурулев подчеркнул, что права призванных по время мобилизации граждан приравниваются к правам служащих в рядах ВС РФ, заключивших контракт. Это означает, что их служба продлится до официального объявления демобилизации.

Возвращение домой – только после официального решения

Гурулев однозначно заявил, что возвращение домой возможно исключительно после официального объявления о демобилизации. Он акцентировал внимание на том, что соблюдение установленной процедуры является строгим и обязательным.

Информация, предоставленная Гурулевым и опубликованная в «Парламентской газете», имеет огромное значение для мобилизованных граждан и их семей. Она позволяет им рассчитывать на своевременное и корректное проведение демобилизации после официального решения властей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Казани

день назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

заявка на выведение крыс и тараканов

Новости Татарстана

7 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

ремонт деревянных окон цена в Москве

Новости Казани

день назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Новости Татарстана

день назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

день назад

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

Новости Татарстана

день назад

Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист

Новости Татарстана
21 час назад

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

Новости Казани

23 минуты назад

34-летний Сергей Торопов прокомментировал свой переход в УНИКС

Новости России

18 минут назад

Каждую пятую ипотеку по господдержке-2020 россияне оформили в ВТБ

Новости Татарстана

43 минуты назад

Раис Татарстана Минниханов показал кадры конкурса красоты среди коров

Новости Татарстана

53 минуты назад

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов
В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries
Новости Татарстана
38 минут назад

В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Новости Казани

2 часа назад

В Советском районе Казани появился проезд Вертелевский

Новости Татарстана

3 часа назад

Зарплаты татарстанцев выросли на 19 %

Новости Казани

4 часа назад

Генпрокурора РФ разберется в выселении студентов КФУ из Деревни Универсиады
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Из квартиры на Ямашева, где были заперты 11 собак, забрали 8
Новости Казани
час назад

Из квартиры на Ямашева, где были заперты 11 собак, забрали 8