Андрей Гурулев, бывший военачальник, депутат и член комитета по обороне в Госдуме, прояснил детали касательно возвращения домой россиян, задействованных в спецоперации на территории Украины.

Он подчеркнул, что призванные на военную службу лица обладают такими же правами, как и военнослужащие по контракту, и их служба продолжится до момента официальной демобилизации. Генерал-лейтенант уточнил, что возвращение мобилизованных граждан домой возможно исключительно после того, как будет сделано официальное объявление о демобилизации, подчеркивая при этом строгость процедурных рамок.

Информационный фон и меры по укреплению обороны

Изначально частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года по инициативе президента Владимира Путина, предусматривающая призыв приблизительно 300 000 человек. В ноябре этого же года мобилизационные задачи были полностью осуществлены, согласно заявлению министра обороны РФ.

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности, уведомил о том, что с начала января по конец августа прошлого года было заключено свыше 230 000 новых военных контрактов, что свидетельствует о продолжающихся усилиях по усилению военной мощи страны.

Значение информации для мобилизованных граждан

Статья в «Парламентской газете» предназначена для повышения осведомленности мобилизованных граждан о своих правах и долгах, а также для развеивания неуверенности касательно времени их возвращения.