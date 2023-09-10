Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, что дальше?

В России появились новые повестки. Первыми их стали получают жители Санкт-Петербурга. В них отмечается, что срок службы в настоящий момент составляет 12 месяцев, однако в будущем может быть увеличен.



По этому поводу представители петербургского военкомата заявили, что получатели повесток не правильно их истолковали. В документе не упоминается о возможном увеличении срока службы, а говорится о повышении верхней границы призывного возраста.



Кроме того, в военных кругах напоминают, что нет необходимости верить в ложный указ о новой мобилизации, якобы выданный министром обороны Сергеем Шойгу, с датой начала 11 сентября.

Лидер оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов уже отреагировал на эти слухи, подчеркнув, что мобилизация в настоящее время не нужна, так как армия имеет достаточное количество контрактников.



Его коллега Андрей Гурулев также отметил, что обсуждение возможной мобилизации не стоит на повестке дня. Он подчеркнул, что мобилизация трех миллионов человек вызовет дополнительные проблемы, так как потребуются дополнительные средства обеспечения, а также оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро удовлетворить потребности в оружии, снаряжении, технике, боеприпасах и других материально-технических ресурсах.