Новости России
· Алина Алмакаева

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, что дальше?

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, что дальше?

lands-zakony.ru

Подписаться в Telegram

В России появились новые повестки. Первыми их стали получают жители Санкт-Петербурга. В них отмечается, что срок службы в настоящий момент составляет 12 месяцев, однако в будущем может быть увеличен.

По этому поводу представители петербургского военкомата заявили, что получатели повесток не правильно их истолковали. В документе не упоминается о возможном увеличении срока службы, а говорится о повышении верхней границы призывного возраста.


Кроме того, в военных кругах напоминают, что нет необходимости верить в ложный указ о новой мобилизации, якобы выданный министром обороны Сергеем Шойгу, с датой начала 11 сентября.

Лидер оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов уже отреагировал на эти слухи, подчеркнув, что мобилизация в настоящее время не нужна, так как армия имеет достаточное количество контрактников.

Его коллега Андрей Гурулев также отметил, что обсуждение возможной мобилизации не стоит на повестке дня. Он подчеркнул, что мобилизация трех миллионов человек вызовет дополнительные проблемы, так как потребуются дополнительные средства обеспечения, а также оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро удовлетворить потребности в оружии, снаряжении, технике, боеприпасах и других материально-технических ресурсах.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Лонгриды

день назад

Мест нет, но вы держитесь: студенты КФУ остались один на один с жилищным вопросом

дератизация помещения от тараканов

Новости Татарстана

час назад

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Интересное в Казани

3 дня назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани

изготовление душевых поддонов на заказ в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане в ДТП пострадали 2 человека

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга назвал способ побороть кадровый голод в Татарстане

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане начался единый день голосования

Новости Татарстана

день назад

Осталось 5 дней: глава Татарстана поручил срочно подготовиться к отопительному сезону
Лонгриды
2 дня назад

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Новости Татарстана

3 часа назад

32,09% Татарстанцев приняли участие в голосовании за депутатов муниципалитетов

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане спасли двух женщин, которые пропали в лесу

Новости Казани

9 часов назад

Принятие присяги прошло в казанском танковом училище

Новости Татарстана

10 часов назад

Раис Татарстана расширил состав Инвестиционного совета
Будут торговать на 15 площадках: в Казани 9 сентября начинается сезон ярмарок
Новости Казани
2 дня назад

Будут торговать на 15 площадках: в Казани 9 сентября начинается сезон ярмарок

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 98%

Важное в РТ

день назад

Казань и Нижний Новгород вошли в топ-10 по количеству заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту AIChallenge

Новости Казани

2 дня назад

Предприятию не хватает 350 кондукторов: в Казани активно внедряют бескондукторную систему оплаты
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
5 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.