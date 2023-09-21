Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «Давайте мобилизацию проведем! Вон на бирже труда все стоят!»

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев высказался кого можно привлечь на фронт в рамках мобилизации.

Депутат Госдумы от «Единой России» предложил мобилизовать тех, кто состоит на бирже труда. По его словам, главная проблема сейчас в государстве — тунеядство. Он считает, что граждане трутнями существуют за пособия.

Гурулев рассказал, что ему неоднократно говорили о проведении мобилизации. По словам народного избранника, привлечь к мобилизационным мероприятиям можно тех, кто сейчас безработный и состоит на бирже труда, сообщает «Коммерсантъ».

Данное предложение прозвучало в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.

В стране по итогам 2022 года было зарегистрировано 2,95 млн безработных.

Ранее Гурулев рассуждал о возможности провести мобилизацию 3 млн граждан.

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