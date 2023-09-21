Новости России
· Служба новостей

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «Давайте мобилизацию проведем! Вон на бирже труда все стоят!»

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «Давайте мобилизацию проведем! Вон на бирже труда все стоят!»

zensovet.ru

Подписаться в Telegram

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев высказался кого можно привлечь на фронт в рамках мобилизации.

Депутат Госдумы от «Единой России» предложил мобилизовать тех, кто состоит на бирже труда. По его словам, главная проблема сейчас в государстве — тунеядство. Он считает, что граждане трутнями существуют за пособия.

Гурулев рассказал, что ему неоднократно говорили о проведении мобилизации. По словам народного избранника, привлечь к мобилизационным мероприятиям можно тех, кто сейчас безработный и состоит на бирже труда, сообщает «Коммерсантъ».

Данное предложение прозвучало в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.

В стране по итогам 2022 года было зарегистрировано 2,95 млн безработных.

Ранее Гурулев рассуждал о возможности провести мобилизацию 3 млн граждан.

Читайте также:

  1. Вывезли в лес и заставили копать могилу: жуткие истории казанских барменов
  2. Обещание на миллион: казанцам могут оплатить их кредиты
  3. «Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка
  4. Нашли почти 2 грамма наркотика: депутата Госсовета подозревают в хранении запрещенных веществ
  5. Теперь оценку недвижимости можно сделать за 1 день
Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Полезное

день назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

сделать своими руками сетку на вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций

отделка балконов и лоджий в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

Новости Татарстана

день назад

«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Лонгриды

17 часов назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Новости Казани

день назад

«Мы, люд простой, надоели, что ли?»: в Казани у здания Госсовета появился забор

Лонгриды

день назад

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?
Лонгриды
17 часов назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Важное в РТ

35 минут назад

«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились

Полезное

день назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Новости Татарстана

час назад

Введены ограничения: организаторы «Театрального Приволжья» рассказали о новых правилах

Новости Татарстана

час назад

Займется решением вопросов по беспилотникам: Рифкат Минниханов заявил о необходимости создания в РТ единого центра компетенций по ИТС
«I'll be back - Я вернусь!»: в Казани установили экоскамейки
Новости Казани
5 минут назад

«I'll be back - Я вернусь!»: в Казани установили экоскамейки

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Одиннадцатиметровые забить не удалось: «Рубин» проиграл «Ростову» на матче Кубка России в Казани

Новости Казани

2 часа назад

По инициативе ЦБТ проект запускать не станут: в Казани задумываются сделать оплату «лицом» в метро

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер на Kazan Digital Week принял участие в обсуждении организации производственного процесса разработки ГИС в рамках ГосТех

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться