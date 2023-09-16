Генерал Картаполов: стало известно когда мобилизованные вернутся домой с СВО

Мужчины, которые отправились в зону СВО по мобилизации осенью прошлого года, вернутся домой только тогда, когда завершится сама СВО. Такое заявление сделал глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов.

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена", — сказал Картаполов .

В интервью изданию "Лента" Картаполов напомнил, что мобилизованным раз в полгода положен двухнедельный отпуск в кругу семьи. При этом время, затраченное на дорогу домой и обратно, в эти две недели не входит.

Новая мобилизация в стране не планируется, что подтвердил на этой неделе сам глава государства Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, контрактники актривно пополняют ряды ВС РФ, подписано с начала года 270 тысяч контрактов.