В последнее время в РФ разгорелись горячие обсуждения на тему возможной всеобщей мобилизации, громких арестов в Министерстве обороны и других событий, касающихся российской армии.

Генерал-лейтенант запаса и депутат Госдумы Андрей Гурулёв дал развёрнутые комментарии, затронув важнейшие вопросы.

Возможность всероссийской мобилизации

По словам Гурулёва, всеобщий призыв военнообязанных запаса возможна лишь в исключительных обстоятельствах. Такое решение может быть принято только в случае объявления войны Украине, что, по мнению эксперта, сейчас маловероятно.

«Когда говорят о новой мобилизации, я спрашиваю: откуда мы будем брать людей? Снимать с заводов, со штурвалов электровозов, с полей? Это приведёт к разрушению экономики. Да, если потребуется, женщин поставим к станкам, но сегодня в этом нет необходимости. Мы выполняем задачи, поставленные президентом, и этого достаточно», — подчеркнул генерал.

Серия громких арестов в Минобороны

Недавние аресты высокопоставленных чиновников Министерства обороны, включая бывшего замминистра Тимура Иванова, стали поводом для бурных обсуждений. Вслед за ним в следственный изолятор попали начальник Главного управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов, генерал-майор Иван Попов, а также другие высокопоставленные лица.

Гурулёв отметил, что пока нет полной картины произошедшего, поэтому преждевременные выводы могут только навредить обществу:

«Если человек виновен, он должен понести наказание. Но давайте дождёмся официальных результатов расследования, а не будем строить догадки», — заявил генерал.

Он также подтвердил наличие коррупции в Министерстве обороны, указав, что факты очевидны и их нельзя игнорировать.

Борьба с внутренней конкуренцией

Ещё одной важной темой обсуждения стали внутренние разногласия и конкуренция в рядах военачальников. Гурулёв подчеркнул, что конкуренция в армии была и будет, но важно, чтобы она оставалась здоровой и не подрывала работу командования.

«Если человек справляется со своей работой, даже если он вам неприятен, вы должны оценивать его по делам. Это государственный подход», — заметил депутат.

Военные учения и «красные линии»

Генерал также прокомментировал текущие военные учения Российской Федерации, в рамках которых отрабатываются сценарии применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, эти манёвры направлены на стратегическое сдерживание и предупреждение вмешательства Запада.

«У нас чётко прописано в доктрине: ядерное оружие может быть применено только в случае угрозы целостности и независимости России. Это ясно сказано. Запад должен понимать, что Россия не позволит кому-либо вмешиваться в наши дела», — отметил он.

Генерал Андрей Гурулёв, анализируя последние события, подчеркнул важность сдержанности и здравого подхода к любым выводам. Громкие аресты, обсуждения мобилизации и военные учения — всё это требует внимательного отношения и чёткого понимания поставленных целей.