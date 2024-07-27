Гастроэнтеролог рассказала об овоще, который спасет ваше сердце от болезней

Всем известно, что здоровое питание играет ключевую роль в поддержании общего благополучия, но недавние исследования показывают, что помидоры и огурцы особенно полезны для сердечно-сосудистой системы.

Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог из медицинской компании «СберЗдоровье», поделилась с ura.news, почему эти популярные овощи заслуживают особого внимания в вашем рационе.

Помидоры давно ценятся за свой богатый состав и полезные свойства, особенно когда речь заходит о здоровье сердца. «Помидоры – это не только вкусное, но и чрезвычайно полезное дополнение к вашему ежедневному меню. Они содержат витамин С, который является мощным природным антиоксидантом и защищает наши клетки от повреждений, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Утюмова.

Кроме того, помидоры богаты ликопином — пигментом, который придает им красный цвет. Исследования показывают, что ликопин эффективно снижает уровень «плохого» холестерина в крови и уменьшает риск развития атеросклероза. Витамин К, также содержащийся в помидорах, необходим для нормального свертывания крови и здоровья костей.

Огурцы, содержащие обильное количество калия, фосфора и магния, также вносят значительный вклад в здоровье сердца. «Магний способствует нормализации кровяного давления, а калий помогает контролировать сердечный ритм», — отмечает Утюмова. Помимо этого, огурцы обладают мочегонным эффектом, который помогает снижать кровяное давление и уменьшать отеки, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на распространенные мифы о вреде сочетания помидоров и огурцов для печени и почек, Утюмова подчеркивает, что нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию. «Эти овощи не только безопасны в умеренных количествах, но и могут приносить огромную пользу вашему здоровью, если употреблять их регулярно», — уверяет врач.

Интеграция помидоров и огурцов в ваш рацион — это простой и вкусный способ укрепить здоровье сердца. Будь то свежие салаты, зеленые смузи или традиционные блюда, эти овощи не только улучшат вкус вашей пищи, но и обеспечат дополнительную защиту вашему сердцу. Не упускайте возможность воспользоваться их целебной силой, включив в свой ежедневный рацион.