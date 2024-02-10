Новости России
· Алина Алмакаева

Гарь на сковороде смоется самостоятельно: метод «два стакана» для всех хозяек

Гарь на сковороде смоется самостоятельно: метод «два стакана» для всех хозяек

Подписаться в Telegram

Для эффективной очистки сковороды от черного нагара существует интересный метод под названием "два стакана", который позволит сделать это без излишних усилий. С помощью доступных ингредиентов и немного терпения вы сможете вернуть вашу сковороду к исходному блеску.

Ингредиенты:

- 1 стакан картофельного крахмала;

- 1 стакан хозяйственного мыла.

Приготовление раствора: В подходящую емкость положите стакан картофельного крахмала и стакан хозяйственного мыла.

Обработка сковороды: Наполните емкость объемом около 5 литров воды и поместите в нее сковороду так, чтобы поверхность с нагаром полностью оказалась покрытой жидкостью.

Варка: Поставьте емкость на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите сковороду в растворе около 40-50 минут.

Очистка: После варки черный нагар на сковороде станет мягким и легко удаляется с помощью обычной губки или металлической щетки.

Полоскание: Тщательно промойте сковороду под проточной водой после очистки.

Этот метод позволит избавиться от неприятного черного налета на вашей сковороде без лишних хлопот, сохраняя время и усилия. В результате ваша сковородка будет сиять чистотой и готовностью к новым кулинарным подвигам.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Лонгриды

5 часов назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

средство от тараканов гетт

Новости Татарстана

день назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой

увеличить губы в москве в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

Новости Татарстана

день назад

Мизулина изменила место встречи со школьниками в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

день назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно
Лонгриды
5 часов назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

В Казани был семейный турнир по шахматам

Новости Татарстана

час назад

2 000 волонтеров примут участие в «Играх Будущего» в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Казани

9 часов назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной
Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
Лонгриды
5 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ охват диспансеризацией составил 100%

Новости Татарстана

9 часов назад

Зарплаты в РТ выросли на 13,3 процента

Новости Татарстана

9 часов назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве
О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани