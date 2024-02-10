Гарь на сковороде смоется самостоятельно: метод «два стакана» для всех хозяек

Для эффективной очистки сковороды от черного нагара существует интересный метод под названием "два стакана", который позволит сделать это без излишних усилий. С помощью доступных ингредиентов и немного терпения вы сможете вернуть вашу сковороду к исходному блеску.

Ингредиенты:

- 1 стакан картофельного крахмала;

- 1 стакан хозяйственного мыла.

Приготовление раствора: В подходящую емкость положите стакан картофельного крахмала и стакан хозяйственного мыла.

Обработка сковороды: Наполните емкость объемом около 5 литров воды и поместите в нее сковороду так, чтобы поверхность с нагаром полностью оказалась покрытой жидкостью.

Варка: Поставьте емкость на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите сковороду в растворе около 40-50 минут.

Очистка: После варки черный нагар на сковороде станет мягким и легко удаляется с помощью обычной губки или металлической щетки.

Полоскание: Тщательно промойте сковороду под проточной водой после очистки.

Этот метод позволит избавиться от неприятного черного налета на вашей сковороде без лишних хлопот, сохраняя время и усилия. В результате ваша сковородка будет сиять чистотой и готовностью к новым кулинарным подвигам.