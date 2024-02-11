Гарь на сковороде смоется самостоятельно: метод «два стакана» для умных хозяек

Уникальный метод "два стакана" представляет собой эффективный способ избавиться от черного нагара на сковородах с минимальными усилиями. Этот метод, благодаря доступным ингредиентам и простой инструкции, позволяет очистить сковородку до блеска. Вот пошаговая инструкция по применению метода:

Подготовьте ингредиенты: возьмите 1 стакан картофельного крахмала и 1 стакан хозяйственного мыла.

Приготовьте раствор: в большую миску добавьте картофельный крахмал и хозяйственное мыло.

Погружение сковороды: налейте в миску или емкость 5 литров воды и поместите сковороду в этот раствор так, чтобы поверхность с нагаром была покрыта жидкостью.

Кипятите: поставьте миску на огонь и доведите до кипения. После этого уменьшите огонь и кипятите сковороду в растворе в течение 40-50 минут.

Чистка: после этого время нагар на сковороде станет мягким и легко удаляемым. Очистите сковороду обычной губкой или металлической щеткой.

Промывание: промойте сковороду тщательно под проточной водой, чтобы убрать остатки раствора и нагара.

Этот метод позволит вам легко и эффективно очистить сковороду от нагара, придав ей блеск и чистоту без лишних затрат и усилий.