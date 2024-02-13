Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для предприимчивых хозяек

Метод «два стакана» — это простой и эффективный способ отмывания гари со сковородок. Вот как его можно выполнить:

Ингредиенты и материалы:

Загрязненная сковорода

2 стакана воды

Плитка или газовая плита

Инструкции:

Налейте один стакан воды в загрязненную сковороду.

Разогрейте сковороду с водой на плите до кипения. Дайте воде закипеть на среднем или высоком огне.

Когда вода закипит, аккуратно налейте второй стакан воды в ту же сковороду. Это должно вызвать реакцию, при которой гарь начнет отслаиваться от поверхности сковороды.

Подождите несколько минут, чтобы вода снова закипела и гарь начала отслаиваться.

Используйте деревянную лопатку или мягкую губку, чтобы аккуратно скрести отслаивающуюся гарь с поверхности сковороды.

Повторяйте процесс, если необходимо, пока сковорода не будет полностью очищена от гари.

Когда гарь удалена, вымойте сковороду водой и мягким моющим средством, чтобы удалить остатки гари и воды.

Этот метод отмывания гари с помощью «двух стаканов» является простым и эффективным способом вернуть вашей сковородке блеск и чистоту. Помните только осторожно обращаться с горячей водой.