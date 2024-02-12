Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для безупречных хозяек

Метод «Два стакана» — это простой и эффективный способ отчистки сковороды от нагара с использованием обычных ингредиентов, которые часто есть у каждого дома.

Вот как его можно выполнить:

Ингредиенты:

2 стакана воды

1 стакан уксуса (желательно яблочного)

Щепотка соли

Салфетка или губка

Плита

Инструкции:

Смешайте ингредиенты: В большой кастрюле или сковороде сочетайте 2 стакана воды и 1 стакан уксуса. Добавьте щепотку соли в эту смесь.

Нагрейте: Поставьте сковороду на плиту и нагрейте смесь до кипения.

Вскипятите: Как только смесь доведется до кипения, дайте ей закипеть еще на несколько минут.

Отключите плиту и оставьте остывать: Выключите плиту и оставьте сковороду настаиваться в течение 10-15 минут. Позвольте раствору проникнуть и размягчить нагар.

Очистите сковороду: С помощью салфетки или губки тщательно протрите внутреннюю поверхность сковороды. Нагар должен сходить легко.

Промойте: После того как вы удалите нагар, промойте сковороду под холодной водой и высушите ее.

Этот метод обычно очень эффективен для удаления нагара и освежения сковороды. Однако, если нагар слишком старый или твердый, возможно, потребуется несколько попыток или более агрессивные методы чистки.