Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для безупречных хозяек
naobyave.ru
Метод «Два стакана» — это простой и эффективный способ отчистки сковороды от нагара с использованием обычных ингредиентов, которые часто есть у каждого дома.
Вот как его можно выполнить:
Ингредиенты:
- 2 стакана воды
- 1 стакан уксуса (желательно яблочного)
- Щепотка соли
- Салфетка или губка
- Плита
Инструкции:
- Смешайте ингредиенты: В большой кастрюле или сковороде сочетайте 2 стакана воды и 1 стакан уксуса. Добавьте щепотку соли в эту смесь.
- Нагрейте: Поставьте сковороду на плиту и нагрейте смесь до кипения.
- Вскипятите: Как только смесь доведется до кипения, дайте ей закипеть еще на несколько минут.
- Отключите плиту и оставьте остывать: Выключите плиту и оставьте сковороду настаиваться в течение 10-15 минут. Позвольте раствору проникнуть и размягчить нагар.
- Очистите сковороду: С помощью салфетки или губки тщательно протрите внутреннюю поверхность сковороды. Нагар должен сходить легко.
- Промойте: После того как вы удалите нагар, промойте сковороду под холодной водой и высушите ее.
Этот метод обычно очень эффективен для удаления нагара и освежения сковороды. Однако, если нагар слишком старый или твердый, возможно, потребуется несколько попыток или более агрессивные методы чистки.