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Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для безупречных хозяек

Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для безупречных хозяек

naobyave.ru

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Метод «Два стакана» — это простой и эффективный способ отчистки сковороды от нагара с использованием обычных ингредиентов, которые часто есть у каждого дома.

Вот как его можно выполнить:

Ингредиенты:

  • 2 стакана воды
  • 1 стакан уксуса (желательно яблочного)
  • Щепотка соли
  • Салфетка или губка
  • Плита

Инструкции:

  • Смешайте ингредиенты: В большой кастрюле или сковороде сочетайте 2 стакана воды и 1 стакан уксуса. Добавьте щепотку соли в эту смесь.
  • Нагрейте: Поставьте сковороду на плиту и нагрейте смесь до кипения.
  • Вскипятите: Как только смесь доведется до кипения, дайте ей закипеть еще на несколько минут.
  • Отключите плиту и оставьте остывать: Выключите плиту и оставьте сковороду настаиваться в течение 10-15 минут. Позвольте раствору проникнуть и размягчить нагар.
  • Очистите сковороду: С помощью салфетки или губки тщательно протрите внутреннюю поверхность сковороды. Нагар должен сходить легко.
  • Промойте: После того как вы удалите нагар, промойте сковороду под холодной водой и высушите ее.

Этот метод обычно очень эффективен для удаления нагара и освежения сковороды. Однако, если нагар слишком старый или твердый, возможно, потребуется несколько попыток или более агрессивные методы чистки.

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