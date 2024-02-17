Гарь на сковороде смоется на раз два: метод «два стакана» для умных хозяек

Каждая хозяйка сталкивается с проблемой налипания жира на сковородках, с которым обычные моющие средства не справляются. Однако есть простой и доступный метод, который поможет избавиться от этой неприятности.

Метод "два стакана" - это эффективный способ очистки сковородок от жира и налета, основанный на использовании соды и уксуса.

Приготовьте необходимые средства: понадобятся два стакана. Наполните один стакан водой наполовину, а второй стакан - почти до верха.

Добавьте уксус: в половину стакана с водой добавьте примерно столовую ложку уксуса.

Погрузите сковороду: поместите грязную сковородку в стакан с уксусной водой так, чтобы она полностью погрузилась.

Доведите до кипения: поставьте стакан с сковородкой и уксусом на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и кипятите в течение 10-15 минут.

Промойте: после кипячения выньте сковородку из уксусной воды и тщательно промойте ее под проточной водой.

Используйте соду: теперь погрузите сковороду в стакан с водой почти до верха и добавьте около столовой ложки соды.

Доведите до кипения: поставьте стакан с сковородкой и содой на огонь и доведите до кипения. Кипятите около 10-15 минут.

Промойте снова: после этого тщательно промойте сковородку под проточной водой.

Этот метод отлично подходит для очищения сковородок от жира и налета, делая их чистыми и готовыми к использованию. Он особенно эффективен при регулярном использовании и позволяет сохранить сковородку в отличном состоянии на долгое время.