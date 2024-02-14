Гарь на сковороде исчезнет навсегда: метод «два стакана» для предприимчивых хозяек

Метод «два стакана» — это простой и эффективный способ отмыть сковородки от гари. Вот инструкции по его применению:

Необходимые материалы:

Горячая вода.

Сода (натрий).

Средство для мытья посуды.

Два стакана или емкости с водой.

Шаги:

Подготовьте средство для мытья посуды: Наполните один из стаканов или емкостей горячей водой и добавьте небольшое количество средства для мытья посуды. Смешайте, чтобы получить пену. Приготовьте смесь соды: Во втором стакане или емкости добавьте горячую воду и порцию соды (около 1-2 столовых ложек на стакан воды). Растворите соду в воде, чтобы образовалась смесь. Поместите сковородку в содовый раствор: Погрузите загрязненную сковородку в содовый раствор и дайте ей постоять в течение 10-15 минут. Сода помогает размягчить и отлущить гарь. Очистите сковородку: После того как сковородка простояла в содовом растворе, выньте её и тщательно вымойте её с помощью средства для мытья посуды и горячей воды. Используйте губку или щетку для удаления остатков гари. Промойте: Промойте сковородку водой, чтобы удалить остатки содового раствора и моющего средства. Высушите: Высушите сковородку с помощью полотенца или дайте ей высохнуть на воздухе.

Повторите эти шаги при необходимости, особенно если гарь сильно закоптила сковородку. Теперь ваша сковородка должна быть чистой и готовой к использованию.