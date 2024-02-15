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Гарь на сковороде больше не побеспокоит: метод «два стакана» для предприимчивых хозяек

Гарь на сковороде больше не побеспокоит: метод «два стакана» для предприимчивых хозяек

dzen.ru

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Метод «два стакана» — это простой и эффективный способ отмыть сковороду, особенно если на ней есть остатки пищи или жирные загрязнения.

Вот как это делается:

  1. Налейте в сковороду небольшое количество воды, примерно до уровня 1-2 см.
  2. Поставьте сковороду на плиту и включите средний или слегка высокий огонь.
  3. Доведите воду до кипения, а затем снимите сковороду с огня.
  4. Поставьте на кухонный стол или рабочую поверхность два стакана: один с холодной водой, а другой с горячей водой.
  5. Возьмите горячую сковороду и поместите ее в стакан с холодной водой на несколько секунд, затем переключитесь и опустите ее на короткое время в стакан с горячей водой.
  6. Повторяйте эту процедуру несколько раз, чередуя погружение сковороды в холодную и горячую воду. Это поможет растянуть металл и разрушить пищевые остатки.
  7. После этого вымойте сковороду мягкой губкой или щеткой и моющим средством, как обычно.
  8. После тщательной мойки просушите сковороду полотенцем или дайте ей высохнуть естественным путем.

Этот метод поможет удалить упорные загрязнения с поверхности сковороды и вернуть ей блеск без использования агрессивных чистящих средств.

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