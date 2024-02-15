Гарь на сковороде больше не побеспокоит: метод «два стакана» для предприимчивых хозяек
dzen.ru
Метод «два стакана» — это простой и эффективный способ отмыть сковороду, особенно если на ней есть остатки пищи или жирные загрязнения.
Вот как это делается:
- Налейте в сковороду небольшое количество воды, примерно до уровня 1-2 см.
- Поставьте сковороду на плиту и включите средний или слегка высокий огонь.
- Доведите воду до кипения, а затем снимите сковороду с огня.
- Поставьте на кухонный стол или рабочую поверхность два стакана: один с холодной водой, а другой с горячей водой.
- Возьмите горячую сковороду и поместите ее в стакан с холодной водой на несколько секунд, затем переключитесь и опустите ее на короткое время в стакан с горячей водой.
- Повторяйте эту процедуру несколько раз, чередуя погружение сковороды в холодную и горячую воду. Это поможет растянуть металл и разрушить пищевые остатки.
- После этого вымойте сковороду мягкой губкой или щеткой и моющим средством, как обычно.
- После тщательной мойки просушите сковороду полотенцем или дайте ей высохнуть естественным путем.
Этот метод поможет удалить упорные загрязнения с поверхности сковороды и вернуть ей блеск без использования агрессивных чистящих средств.