Гарь на сковороде больше не побеспокоит: метод «два стакана» для предприимчивых хозяек

Метод «два стакана» — это простой и эффективный способ отмыть сковороду, особенно если на ней есть остатки пищи или жирные загрязнения.

Вот как это делается:

Налейте в сковороду небольшое количество воды, примерно до уровня 1-2 см. Поставьте сковороду на плиту и включите средний или слегка высокий огонь. Доведите воду до кипения, а затем снимите сковороду с огня. Поставьте на кухонный стол или рабочую поверхность два стакана: один с холодной водой, а другой с горячей водой. Возьмите горячую сковороду и поместите ее в стакан с холодной водой на несколько секунд, затем переключитесь и опустите ее на короткое время в стакан с горячей водой. Повторяйте эту процедуру несколько раз, чередуя погружение сковороды в холодную и горячую воду. Это поможет растянуть металл и разрушить пищевые остатки. После этого вымойте сковороду мягкой губкой или щеткой и моющим средством, как обычно. После тщательной мойки просушите сковороду полотенцем или дайте ей высохнуть естественным путем.

Этот метод поможет удалить упорные загрязнения с поверхности сковороды и вернуть ей блеск без использования агрессивных чистящих средств.