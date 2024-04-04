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Гадость в бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

Гадость в бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое попало в черный список

sterlibashevskierodniki.ru

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Роскачество представило результаты масштабного исследования, целью которого было оценить качество рафинированного растительного масла, представленного на российском рынке.

В ходе исследования было проверено 57 образцов масел, и большинство из них соответствовало стандартам качества, установленным для данной продукции.

Однако исследование выявило, что ряд продуктов имеет значительные отклонения от норм. В частности, было обнаружено, что масла марок «Солнце мое», «Кубань», «Кубаночка», «Империя солнца», «Золотой стандарт», «Благо», «Алей konako» и «GREEN RAY» не соответствуют требованиям ГОСТа по перекисному числу, что может указывать на низкое качество продукта и возможные проблемы с безопасностью его использования.

Также в рамках исследования было выявлено несоответствие в жирнокислотном составе у некоторых образцов, что поднимает вопросы о честности маркировки и возможном использовании недекларированных ингредиентов.

Помимо выявления недостатков, исследование также подчеркнуло марки, демонстрирующие высокое качество своей продукции. Масла брендов «Добавкин», «Каролина», «Подворье» и «Слобода» получили высокие оценки и были отмечены российским знаком качества.

Эксперты Роскачества рекомендуют потребителям внимательно подходить к выбору растительного масла, обращая внимание на маркировку и предпочитая продукты, подтвержденные независимыми исследованиями. Это поможет не только обеспечить здоровое питание, но и стимулировать производителей к поддержанию высоких стандартов качества своей продукции.

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