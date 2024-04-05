Гадость в бутылке: Роскачество назвало худшее растительное масло

Недавний анализ, осуществленный Роскачеством, осветил качество и стандарты соблюдения в производстве рафинированного растительного масла, охватив 57 разновидностей данного продукта.

Цель исследования - предоставить потребителям достоверную информацию о качестве масел на рынке.

Анализ показал, что большая часть исследованных масел соответствует требуемым нормативам, подтверждая их качество и пригодность для употребления. В то же время, выявлены определенные проблемы у некоторых брендов. Продукция брендов вроде «Солнце мое» и «Кубаночка» не соответствовала критериям по перекисному числу, ставя под вопрос их использование в пищу.

Интересно, что в образцах масла от «Кубань» и «GREEN RAY» наблюдалось несоответствие жирно-кислотного профиля, что может свидетельствовать о добавлении в них ингредиентов, не являющихся подсолнечным маслом.

В то же время, продукция таких брендов, как «Добавкин» и «Слобода», получила положительные оценки и была удостоена знака качества, что подчеркивает их соответствие высоким стандартам.

Таким образом, это исследование подчеркивает значимость осведомленности потребителей о качественных характеристиках продуктов питания и поддерживает идею прозрачности и ответственности в пищевой индустрии.