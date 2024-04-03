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Гадость в бутылке: какое растительное масло попало в черный список

Гадость в бутылке: какое растительное масло попало в черный список

ketokotleta.ru

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В недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, было тщательно изучено качество рафинированного растительного масла, доступного на российском рынке.

Из 57 анализированных образцов, определенное количество не соответствовало установленным стандартам, что вызывает озабоченность среди специалистов и потребителей.

Отклонения в перекисном числе и классификации у некоторых брендов, таких как «Солнце мое» и «Кубаночка», поднимают вопросы о надлежащем контроле качества и возможных последствиях для здоровья. Разоблачение этих фактов подчеркивает критическую необходимость внедрения более строгих стандартов безопасности продуктов питания.

В то же время, некоторые марки, такие как «Добавкин» и «Подворье», были отмечены за их соответствие высоким стандартам, устанавливая пример качества, которого следует придерживаться. Это демонстрирует, что поддержание строгих норм качества возможно и должно быть приоритетом для производителей.

Результаты исследования Роскачества имеют важное значение не только для потребителей, стремящихся к осознанному выбору, но и для всей пищевой индустрии, подчеркивая необходимость улучшения производственных процессов и транспарентности в отношении состава продуктов.

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